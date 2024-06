Putin all'ANSA: 'Potremmo fornire missili a paesi che colpiranno la Nato'

Mosca potrebbe reagire all'uso da parte di Kiev di missili occidentali contro il suo territorio fornendo a sua volta le stesse armi "nelle regioni del mondo da dove verranno sferrati attacchi sensibili a siti di quei Paesi che forniscono armi all'Ucraina", vale a dire della Nato. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rispondendo a una domanda dell'ANSA durante un'intervista ad alcune delle principali agenzie internazionali. Questo, ha aggiunto, potrebbe portare a "problemi molto seri".

Gli istruttori militari occidentali sono già "presenti sul territorio dell'Ucraina e sfortunatamente per loro subiscono perdite". Ma "gli Stati Uniti e gli Stati europei preferiscono rimanere in silenzio".

"Vediamo che la posizione dell'Italia (verso la Russia) è più contenuta rispetto ad altri Paesi europei e notiamo questo in modo adeguato. In Italia - ha aggiunto Putin - non si diffonde una russofobia da cavernicoli e lo teniamo in considerazione. Noi speriamo che quando la situazione riguardo all'Ucraina comincerà a stabilizzarsi, riusciremo a ristabilire relazioni con l'Italia forse anche più velocemente che con qualche altro Paese".

La consegna di armi occidentali all'Ucraina è un "passo molto pericoloso. Consegnare armi in una zona di guerra è sempre un male. Ancor di più se chi consegna le controlla anche", ha aggiunto. L'Ucraina "perde 50.000 soldati ogni mese" mentre le perdite russe sono "di diverse volte inferiori", secondo Putin. Lo zar ha affermato che i prigionieri russi in mani ucraine sono 1.348, mentre gli ucraini prigionieri sono 6.465.

Gli Usa "non combattono per l'Ucraina ma per la propria leadership nel mondo, e per questo non vogliono che la Russia prevalga".

Per la Russia non importa chi vincerà le elezioni negli Usa e Mosca non ha mai avuto "una relazione speciale con Donald Trump". Ma nei suoi confronti c'è una "persecuzione giudiziaria".

"Quello che succede a Gaza non assomiglia ad una guerra ma ad uno sterminio totale della popolazione civile".

Le relazioni di Mosca con Teheran stanno vivendo uno sviluppo "molto positivo in molti campi", ha detto Putin aggiungendo che una cooperazione più stretta con l'Iran nel campo dell'alta tecnologia è possibile, nonostante le restrizioni provocate dalle sanzioni: "Date tutte le restrizioni, non è così facile farlo, ma è possibile". Putin ha aggiunto che spera di incontrare il prossimo presidente iraniano (che sarà eletto il 28 giugno) in occasione dei prossimi eventi internazionali, come il summit dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, in programma a luglio, e il summit Brics.

