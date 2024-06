Sono 4 le persone ferite a Hagen in Germania. Lo riferisce la Bild precisando che un ferito è in gravi condizioni. La polizia avverte che la caccia all'aggressore è ancora in corso e invita i residenti della zona a rimanere in casa. Si continua a ipotizzare la pista familiare.

Il fatto è avvenuto in un appartamento e a quanto sembra successivamente in un parrucchiere vicino, secondo quanto riferisce la Bild. Il responsabile sarebbe "in fuga".

