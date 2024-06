E' morta Marian Robinson, la madre dell'ex First Lady Michelle Obama. Aveva 86 anni. "Ci mancherà molto e vorremmo che fosse qui con noi per alleviare" il dolore con "una risata", si legge in una nota riportata dai media americani e firmata da Michelle e Barack, dalle loro figlie Malia e Sasha, dal fratello di Michelle e dalla sua famiglia.



