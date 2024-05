Raid su un campo profughi a Rafah, almeno 45 vittime. Sparatoria con l'esercito egiziano

"Un tragico incidente di cui rammaricarsi". Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha definito alla Knesset i fatti di Rafah durante un incontro con le famiglie degli ostaggi, che lo hanno contestato.

l portavoce del governo israeliano, Avi Hyman, ha detto che le prime indagini sull'attacco a un campo profughi a Rafah hanno mostrato che il raid dell'Idf - nel quale sarebbero stati uccisi due comandanti di Hamas - ha innescato un incendio che può aver ucciso i civili palestinesi.

Precedentemente, il Procuratore generale militare, la generale Yifat Tomer Yerushalmi, aveva affermato che il raid su Rafah è "sotto indagine". "I dettagli del grave incidente - ha spiegato - sono ancora sotto inchiesta, che ci impegniamo a portare avanti al massimo".

Il ministero della Sanità di Hamas ha aggiornato il bilancio delle vittime nell'attacco israeliano a Rafah, secondo il quale il numero dei morti è salito a 45. Secondo quanto riporta Al Jazeera - citando fonti locali - "la maggior parte dei morti sonno donne e bambini" e "molti sono stati bruciati vivi". Decine i feriti che sono stati portati negli ospedali della zona che - secondo la Mezzaluna rossa palestinese - "non sono in grado di gestire questo gran numero di accessi".

Medici senza frontiere riferisce che, a seguito dell'attacco aereo israeliano sul campo profughi, 180 feriti feriti e 28 morti sono stati portati al Centro per la stabilizzazione per pazienti con traumi supportato da Msf. "Siamo inorriditi, quello che è successo dimostra ancora una volta che nessun luogo è sicuro a Gaza. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco immediato e duraturo", ha detto l'infermiera italiana Gaia Giletta da Rafah.

L'esercito israeliano ha confermato l'attacco, lanciato nella zona nord-occidentale del distretto di Rafah, L'Idf ha fatto sapere che nel raid sono stati uccisi due alti esponenti di Hamas. Si tratta di "Yassin Rabia comandante della leadership di Hamas in Cisgiordania e Khaled Nagar, un alto esponente della fazione sempre in Cisgiordania", ha fatto sapere il portavoce militare.

L'Idf - ha aggiunto - ha detto di essere a conoscenza di "rapporti che a seguito dell'attacco e dell'incendio scoppiato diversi civili nella zona sono rimasti feriti e che l'incidente è in esame". L'ala in Cisgiordania di Hamas "è responsabile della pianificazione, del finanziamento e della realizzazione di attacchi terroristici in tutta la Giudea e Samaria e all'interno di Israele", afferma l'Idf. "Il terrorista Yassin Rabia ha gestito l'intera attività terroristica di Hamas in Giudea e Samaria, ha trasferito fondi a obiettivi terroristici e ha pianificato attacchi terroristici di Hamas in tutta la Giudea e Samaria. In passato, Rabia ha compiuto numerosi attacchi terroristici omicidi, tra cui nel 2001 e nel 2002, in cui sono rimasti uccisi soldati dell'Idf", sottolinea il comunicato.

"Il terrorista Khaled Nagar, un alto funzionario del quartier generale di Hamas in Giudea e Samaria, ha diretto attentati e altre attività terroristiche in Giudea e Samaria e ha trasferito fondi destinati alle attività terroristiche di Hamas nella Striscia di Gaza. In precedenza, Khaled Nagar aveva effettuato diversi attacchi terroristici mortali tra il 2001 e il 2003 che avevano portato alla morte di diversi civili israeliani e al ferimento e alla morte di diversi soldati israeliani".

Hamas ha fatto sapere ai mediatori dell'Egitto, del Qatar e degli Usa che non parteciperà ai negoziati per un accordo di tregua e scambio di ostaggi - che dovevano essere ripresi domani al Cairo - a causa del raid israeliano a Rafah. Lo hanno riferito fonti della fazione islamica ad Haaretz.

Poche ore prima, il Qatar aveva affermato che l'attacco israeliano a Rafah potrebbe ostacolare gli sforzi di mediazione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e scambio di ostaggi: lo afferma in una dichiarazione il ministero degli Esteri, ripreso da Haaretz.

Sparatoria sul confine con l'Egitto, un soldato egiziano morto

Una sparatoria è avvenuta al confine con l'Egitto. Lo fa sapere l'Idf secondo cui l'incidente è "sotto revisione e discussioni sono in corso con gli egiziani". I media israeliani parlano di un soldato israeliano che ha sparato verso l'Egitto, mentre siti e fonti egiziane riferiscono che un soldato egiziano è stato ucciso e altri sono rimasti feriti in uno scontro a fuoco scoppiato al valico di Rafah con le forze armate israeliane.

Fonti dell'Idf, citate da Ynet hanno fatto sapere che "sono stati i soldati egiziani ad iniziare a sparare contro una forza dell'Idf che passava attraverso l'area del valico di Rafah, provocando lo scontro a fuoco", sottolineando che nell'incidente ci sarebbe un morto egiziano e altri feriti

Nel caos che ha accompagnato e seguito l'attacco israeliano su Rafah, che ha colpito anche tende di civili a ridosso del confine con l'Egitto, alcuni soldati egiziani avrebbero sparato in aria alcuni colpi di avvertimento.

Lo ha confermato una fonte egiziana di sicurezza di alto livello, precisando che alcune guardie sul valico di Rafah, a un centinaio di metri di distanza dal luogo dell'attacco, avrebbero sparato in aria per sedare il panico tra la folla, senza partecipare in alcun modo allo scontro in atto.

Scontri di varia intensità tra militanti di Hamas e soldati israeliani si sono poi susseguiti nella Rafah palestinese. Ci sono state esplosioni e alcune tende hanno preso fuoco, riferisce all'ANSA una fonte egiziana di alto livello. La stessa fonte ha negato decisamente che ci siano stati scontri tra i soldati egiziani al confine e le forze israeliane, spiegando che i soldati egiziani avevano sparato in aria solo per sedare il panico ed evitare sconfinamenti, visto che gli scontri tra Hamas e i soldati israeliani insistono a soli 500 metri dall'Egitto.

L'Onu chiede una indagine 'approfondita e trasparente'

L'Onu chiede a Israele un'indagine "approfondita e trasparente" sui civili uccisi a Rafah e di "adottare misure immediate per proteggere meglio i civili". Lo ha detto il coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland. "Condanno gli attacchi aerei israeliani della scorsa notte che hanno colpito le tende degli sfollati - ha precisato - Anche se l'Idf ha detto di aver colpito un'installazione di Hamas e di aver ucciso due militanti del gruppo durante gli attacchi, sono profondamente turbato dalla morte di così tante donne e bambini".

"Tutte le parti in conflitto devono astenersi da azioni che ci allontanano ulteriormente dal raggiungimento della fine delle ostilità e mettono ulteriormente a repentaglio la già fragile situazione sul terreno e nella regione più ampia", ha continuato il coordinatore speciale dell'Onu per il processo di pace in Medio Oriente. Wennesland ha anche ribadito l'appello del segretario generale Guterres per un cessate il fuoco immediato e per il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi in modo da porre fine alle sofferenze dei civili. "Le Nazioni Unite - ha concluso - restano ferme nel loro impegno a sostenere tutti gli sforzi volti a porre fine alle ostilità, ridurre le tensioni e portare avanti la causa della pace"

L'Ue, Berlino, Starmer e il governo italiano condannano l'attacco

"Sono inorridito dalle notizie che arrivano da Rafah sugli attacchi israeliani che hanno ucciso decine di sfollati, tra cui bambini piccoli. Condanno questo fatto con la massima fermezza". Lo scrive su X l'alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Non esiste un luogo sicuro a Gaza. Questi attacchi devono cessare immediatamente. Gli ordini della Corte internazionale di giustizia e il diritto internazionale umanitario devono essere rispettati da tutte le parti", aggiunge.

Il governo tedesco ha affermato che attende l'inchiesta della magistratura sull'attacco di Israele alla tendopoli di Rafah, che ha provocato la morte di almeno 45 persone. Per Berlino è chiaro che si sia trattato di un "errore". È quello che ha affermato oggi il portavoce del governo Steffen Hebestreit. "In ogni caso è stato un errore, questo si può dire già adesso". "La conclusione se si sia trattato di un crimine di guerra nell'ambito del diritto internazionale va lasciata ai giuristi", ha aggiunto. Se si arrivasse a questa conclusione, il governo tedesco condannerebbe il fatto, ha anche precisato alle domande incalzanti dei giornalisti, "ma vanno aspettate prima le indagini, non si può emettere un giudizio sulla base delle immagini"

Il leader laburista britannico, Keir Starmer, favoritissimo per la corsa a nuovo premier del Regno Unito in vista delle elezioni del 4 luglio, si è detto oggi "scioccato" e "inorridito" per quanto "visto la notte scorsa" e per le "scene" degli effetti dell'ultimo raid israeliano su Rafah, nella Striscia di Gaza. Incalzato dai giornalisti al riguardo, a margine del suo primo importante discorso pubblico della campagna elettorale dedicato agli impegni sulla sicurezza nazionale nei primi 100 giorni di un eventuale prossimo governo a guida Labour, Starmer ha ribadito d'essere a favore "del cessate il fuoco, del rilascio degli ostaggi nella mani di Hamas e del libero ingresso degli aiuti a Gaza", al pari del suo rivale conservatore, il primo ministro in carica Rishi Sunak. Ma ha cercato di alzare i toni nei confronti d'Israele rispetto a Sunak, come da tempo gli chiedono altri esponenti del suo partito e gran parte della sua base elettorale, oltre che tanti britannici di fede islamica.

Accusato da più parti di un eccesso di moderatismo, stavolta sir Keir ha denunciato apertamente il bombardamento di ieri sera come un attacco condotto su quella che avrebbe dovuto essere "una safe zone" affollata di "donne, bambini e famiglie già ripetutamente sfollate dal altre aree" della Striscia. Ha poi detto che, se fosse premier, chiederebbe a Benyamin Netanyahu di "fermarsi" subito. E ha infine aggiunto che "l'unica soluzione" resta quella "dei due Stati e del riconoscimento d'uno Stato palestinese", accanto a Israele, pur senza indicare una scadenza.

"Hamas sta usando Rafah per creare ulteriore problemi, attirando Israele dentro una trappola mediatica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricordando che però l'Italia "è contraria" all'operazione militare a Rafah.

Da parte sua, il suo collega della Difesa, Guido Crosetto, ha detto che "Siamo di fronte a una situazione sempre più difficile nella quale il popolo palestinese viene compresso senza tener conto delle drammatiche difficoltà e dei diritti di uomini, donne e bambini innocenti che nulla hanno a che fare con Hamas. Questa cosa non è più giustificabile".

