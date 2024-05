Nato, 'nessun piano per inviare truppe o aerei in Ucraina'

"La Nato non cerca il conflitto con la Russia, non abbiamo piani di dispiegare truppe Nato in Ucraina o di inviare capacità aeree nello spazio aereo ucraino". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Sofia.

"Quello che facciamo in Ucraina non rende la Nato parte del conflitto", ha precisato Stoltenberg, indicando che l'Alleanza "ha due obiettivi: sostenere l'Ucraina e prevenire l'escalation del conflitto".

"Non vogliamo un conflitto su larga scala tra la Russia e la Nato", ha ribadito, aggiungendo che la Nato "non vede alcuna minaccia imminente di un attacco armato contro i suoi Alleati".

"L'Ucraina ha le mani legate a causa delle restrizioni all'uso delle armi" fornite dall'Occidente" ha sottolineato Stoltenberg. Spetta agli Alleati decidere sulle restrizioni" all'uso delle "armi consegnate all'Ucraina.Questa non è una decisione della Nato, è una decisione presa dai singoli alleati", che finora "hanno preso decisioni diverse".

"Il mio messaggio è che penso che sia giunto il momento di considerare alcune delle restrizioni" all'uso delle armi da parte di Kiev, "perché l'Ucraina ha diritto all'autodifesa" e, "secondo il diritto internazionale, questo include il diritto di colpire obiettivi militari legittimi al di fuori dell'Ucraina", ha evidenziato.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, si è appellato agli omologhi europei ribadendo la necessità di "un intervento rapido e di forte sostegno militare" a Kiev. E' quanto si apprende da fonti europee a margine del Consiglio Affari esteri in corso a Bruxelles.

Kuleba ha aperto il suo intervento in videocollegamento mostrando ai ministri Ue la foto di un ragazzino il cui padre è stato ucciso nell'attacco russo che nel fine settimana ha colpito un centro commerciale a Kharkiv, provocando decine di vittime civili e ingenti danni alle strutture civili.

Zelensky a Madrid accolto da re Felipe e dal premier Sanchez

Il re Felipe VI ha ricevuto con gli onori di Stato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky atterrato alle 12,00 all'aeroporto di Madrid, per la prima visita ufficiale in Spagna. Il ricevimento da parte del monarca nel padiglione di Stato dello scalo madrileno è un gesto di particolare rilevanza nei riguardi del capo del governo di Kiev, come era successo l'ultima volta lo scorso 22 giugno al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Dopo averlo atteso ai piedi della scaletta dell'aereo, il re ha accompagnato il presidente ucraino al padiglione di Stato, da dove hanno ascoltato i due inni nazionali, l'ucraino e lo spagnolo, Zelensky si è poi diretto al palazzo della Moncloa, per la riunione con il premier Pedro Sanchez e la firma dell'accordo bilaterale di sicurezza, al termine del quale i due capi di governo terranno una conferenza stampa.

Il premier ha fatto riferimento all'accordo bilaterale di sicurezza, che Spagna e Ucraina firmeranno oggi, mercoledì scorso nella sua audizione alla Camera, segnalando che è simile a quello sottoscritto da altri Paesi Ue con l'Ucraina. Sanchez ha ribadito più volte l'appoggio a Kiev "per tutto il tempo necessario". Zelensky aveva già incontrato il premier spagnolo e il monarca Felipe VI nell'ottobre scorso in un incontro informale a Granada, durante il vertice della Comunità politica europea in occasione della presidenza spagnola della Ue.

