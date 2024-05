Allerta a Okinawa per un razzo della Corea del Nord

Il Giappone ha attivato il J-Alert, il sistema di allerta, in seguito all'ipotesi che la Corea del Nord abbia lanciato il suo razzo per mandare in orbita un satellite.

Lo riferisce la Kyodo, secondo cui è stato emesso un ordine di evacuazione per i residenti della prefettura di Okinawa.

Corea del Sud: detriti raccolti nel Mar Giallo

I militari sudcoreani hanno rilevato "molti detriti" nel mar Giallo del "proiettile non identificato" lanciato dalla Corea del Nord. Lo riferisce la Yonhap, citando il comando di stato maggiore congiunto di Seul.



