Israele, 'ucciso un comandante di Hezbollah a Tiro, nel Libano'

L'esercito israelano ha annunciato di aver ucciso in un raid a Tiro in Libano "il terrorista Qassem Saqlawi, Comandante del sistema razzi e missili nel settore costiero centrale di Hezbollah". Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui Saqlawi era "responsabile della programmazione ed esecuzione di numerosi attacchi con i razzi contro Israele".

La stessa fonte ha detto che la scorsa notte "una sere di razzi lanciati dagli Hezbollah lanciati vero la Galilea occidentale sono caduti in una zona aperta". In risposta, l'esercito ha colpito una postazione di lancio degli Hezbollah nella zona di Ramyeh, nel sud Libano.

Gli Hezbollah hanno confermato l'uccisione di un combattente nel sud del Libano, dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso un "comandante militare" del movimento armato libanese. Nel suo comunicato Hezbollah si limita a ricordare che Qasem Saklawi, 36 anni, originario di Ras al Ayn, nei pressi di Tiro, si è unito ai "martiri sulla via di Gerusalemme", un'espressione per indicare che è stato ucciso da Israele. Secondo il quotidiano libanese L'Orient-Le Jour, sono 310 i combattenti di Hezbollah dichiarati uccisi da ottobre a oggi.

Wafa: 'Sei palestinesi uccisi in scontri a Jenin'

Sei palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere l'agenzia Wafa, secondo cui ci sono anche 10 feriti, tra cui alcuni gravi.

L'Idf, citato dai media, ha fatto sapere di aver lanciato un'operazione anti terrorismo nel campo profughi della città palestinese.

Usa: oltre 569 tonnellate di aiuti consegnati con il molo galleggiante

Il Comando centrale (Centcom) militare degli Stati Uniti afferma che "ad oggi oltre 569 tonnellate di aiuti umanitari sono stati consegnati" nella Striscia di Gaza "attraverso il molo temporaneo" galleggiante.

In un post sul suo account X il Centcom specifica che tali aiuti sono stati donati da Usa, Regno Unito, Emirati Arabi, Ue e "molti altri partner". L'esercito americano ha terminato l'installazione del molo galleggiante al largo dell'enclave palestinese il 16 maggio. Gli aiuti sono iniziati ad arrivare tramite la struttura temporanea dal giorno successivo.

'Israele ha accantonato i piani per una grande offensiva a Rafah'

Secondo un analista del Washington Post, Israele ha deciso di accantonare i piani per una grande offensiva contro Rafah e agirà in modo più limitato nella città del sud della Striscia di Gaza, dopo aver discusso con gli Stati Uniti sulla questione.

Sulla base di conversazioni con funzionari non identificati a conoscenza della questione, David Ignatius afferma che il piano precedente di inviare due divisioni a Rafah non andrà avanti e che le operazioni saranno più limitate. Washington ritiene che i nuovi piani comporteranno meno vittime civili e quindi si prevede che non si opporrà ad essi, scrive Ignatius.

