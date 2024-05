Trump accetta un dibattito tv con Biden il 27 giugno

Donald Trump accetta di sfidare Joe Biden ad un dibattito sulla Cnn il 27 giugno. Lo rende noto la stessa Cnn citando la sua campagna.

Poco prima il presidente Usa su X, dopo aver sfidato il tycoon per un paio di dibattiti, aveva scritto: "Ho ricevuto e accettato un invito dalla Cnn per un dibattito il 27 giugno. Tocca a te, Donald. Come hai detto: ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto".

Il presidente Usa ha proposto due dibattiti televisivi a Trump, uno a giugno e uno a novembre. La proposta del presidente, riporta il Washington Post, prevede una trattativa diretta fra la campagna di Biden e quella Trump sulla definizione delle regole, dei moderatori e della rete che ospiterà i confronti, aggirando quindi la Commissione dei dibattiti presidenziali. All'ex presidente Biden propone anche un dibattito fra i candidati alla vicepresidenza in luglio dopo la convention repubblicana e prima di quella democratica.

'Trump è un perdente'

Donald Trump è "un perdente". Lo ha affermato il presidente Joe Biden nel corso di un evento di raccolta fondi, durante il quale ironicamente si è chiesto se Trump si sia iniettato del disinfettante per combattere il Covid come aveva suggerito agli americani.

"Mi chiedo se lo abbia fatto. Potrebbe spiegare qualcosa", ha osservato Biden.

I due candidati confermati in Maryland e West Virginia

E intanto Donald Trump e Joe Biden si sono aggiudicate le rispettive primarie repubblicane e democratiche del Maryland e del West Virginia. Lo riportano i media americani.

