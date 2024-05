Tajani, nessun soldato in Ucraina, non siamo in guerra con Mosca

"In nessuna riunione della Nato o dell'Unione Europea si è parlato di inviare truppe a combattere in Ucraina. L'Italia non manda e non manderà soldati a combattere lì perché non siamo in guerra con la Russia. Siamo soltanto impegnati da moti punti di vista per tutelare il diritto internazionale": il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha sottolineato a Lecco, al Family Business Forum, convinto che Putin "non andrà oltre".

Andare oltre - ha spiegato - significa rischiare molto e non ritengo che Putin andrà oltre l'attacco ucraino. Non penso voglia attaccare un Paese Nato". Quello che invece c'è "è un attacco vero a livello cibernetico". L'ultimo è stato respinto "molto recentemente", un altro, ha raccontato Tajani, è avvenuto nei confronti della Farnesina nel momento in cui atterrava l'aereo di Zelensky a Roma.



