Causa per frode a Shakira, il pm chiede l'archiviazione

La procura spagnola ha chiesto l'archiviazione della seconda causa per frode fiscale aperta contro la pop star Shakira: lo riporta l'agenzia di stampa Efe.

Questo procedimento era stato aperto in un tribunale catalano e si riferiva all'esercizio fiscale 2018, quando la cantante colombiana risultava residente a Barcellona.

In un primo caso, Shakira aveva patteggiato con la giustizia spagnola una pena di carcere da tre anni commutata in una multa da oltre 7 milioni di euro per frode fiscale nel periodo compreso tra il 2012 e il 2014.



