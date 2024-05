Harry arrivato in Gb per l'anniversario degli Invictus Games

Il principe Harry è arrivato dagli Usa nel Regno Unito senza la moglie Meghan né i figli, come già annunciato dalla sua portavoce, per prendere parte mercoledì a Londra al decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai militari mutilati che il secondogenito di re Carlo III patrocina sin dalla fondazione.

Ne danno notizia i media britannici secondo cui già in giornata è prevista la partecipazione del duca di Sussex ad appuntamenti legati all'anniversario, mentre domani il principe interverrà alla cerimonia in programma alla cattedrale di St. Paul.

Come affermato da alcuni tabloid nei giorni scorsi ci potrebbe essere, durante la visita di Harry nel Regno, un nuovo incontro faccia a faccia dopo quello di febbraio col padre Carlo III.



