Hamas accetta l'accordo, ma Israele bombarda Rafah e prende il controllo del valico: almeno 8 morti

Secondo rapporti palestinesi, ripresi da Ynet, "veicoli blindati delle Idf hanno attraversato la recinzione di confine nell'area di Kerem Shalom e stanno avanzando nei quartieri a est della periferia di Rafah". Secondo le stesse fonti ci sono "spari di carri armati e bombardamenti di artiglieria di tanto in tanto nella zona". Ci sarebbero almeno 8 morti e numerosi feriti. L'Idf ha confermato di aver preso il controllo del valico di Rafah sul lato di Gaza.

Ad assumere il controllo questa mattina del lato di Gaza del valico di Rafah sono state le forze della 410/esima Brigata israeliana. Il valico con l'Egitto - secondo le informazioni - è ora disconnesso con la strada principale di Salah a-Din nella parte orientale della città di Rafah, a sua volta presa dalla Brigata Givati durante l'offensiva di questa notte. Secondo i dati dell'Idf - riportati dai media - circa 20 miliziani armati sono stati uccisi e i soldati hanno localizzato tre "significativi" imbocchi di tunnel.

In precedenza, rapporti hanno sostenuto che "l'esercito israeliano è arrivato al valico di Rafah nel lato di Gaza e che le spedizioni umanitarie sono state interrotte". Lo ha riferito Haaretz. La tv Canale 12 ha mostrato un video diffuso sui social che mostra un tank israeliano avanzare nel lato di Gaza del valico di Rafah, al confine con l'Egitto. L'Idf finora non ha ancora fornito dettagli sulle operazioni avviate da ieri sera nella parte orientale di Rafah, tranne l'annuncio che stava operando contro obiettivi di Hamas nella zona. Finora non c'è' stata alcuna conferma da parte dell'Idf.

L'invasione via terra di Rafah sarebbe "intollerabile" per le sue "devastanti conseguenze umanitarie e l'impatto destabilizzante nella regione". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres incontrando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Guterres ha ricordato di aver lanciato un "forte appello a Israele e Hamas a concludere un accordo vitale, un'opportunità che non si può perdere".

L'esercito israeliano ha annunciato intanto la morte di due soldati riservisti uccisi ieri a Metulla, nel nord del Paese, da un drone esplosivo degli Hezbollah. Il portavoce militare ha riferito che si tratta di Dan Kamkagi (31 anni) e Nahman Natan Hertz (31) della 551/esima Brigata. Il bilancio dei soldati caduti da ottobre scorso sul fronte nord è ora salito a 13. A questi vanno aggiunti anche nove civili uccisi negli attacchi Hezbollah.

Israele ha deciso di inviare una delegazione al Cairo ma di continuare l'operazione a Rafah. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier citato dai media. "Il gabinetto di guerra - ha detto - ha deciso all'unanimità che Israele continui la sua operazione a Rafah per esercitare pressioni militari su Hamas". Al tempo stesso, ha proseguito, "anche se la proposta di Hamas è lontana dai requisiti necessari per Israele" sarà inviata una delegazione al Cairo "per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo in condizioni accettabili per Israele".

Report palestinesi citati da Ynet riferiscono di un "improvviso ingresso via terra nella parte orientale di Rafah" di truppe israeliane. Le stesse fonti segnalano inoltre "interruzioni delle comunicazioni e dell'elettricità" mentre sono in corso intensi raid aerei israeliani sulla parte orientale di Rafah.

Nel tardo pomeriggio infatti Hamas ha accettato, in extremis, la proposta di Egitto e Qatar per un accordo con Israele sul cessate il fuoco. Forse nell'ultimo, disperato tentativo di fermare l'irruzione dei soldati israeliani nella città, dove in mattinata era scattato l'ordine di evacuazione di un centinaio di migliaia di civili già stremati da sei mesi di guerra. In una nuova telefonata, anche il presidente americano Joe Biden ha cercato ancora una volta di convincere il premier Benyamin Netanyahu a non invadere la città nel sud della Striscia, insistendo sul fatto che raggiungere un'intesa per un cessate il fuoco è il modo migliore per proteggere la vita degli ostaggi detenuti a Gaza.

Ma lo Stato ebraico per ora frena. "Adesso la palla è nel campo di Israele", ha detto un esponente di Hamas dopo che il leader Ismail Haniyeh ha informato il premier del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani e il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel - e l'Iran - di aver "accettato" la loro proposta di mediazione.

Secondo fonti della fazione palestinese, riportate dai media arabi, l'accordo sulla tregua prevede tre fasi di sei settimane ciascuna con l'obiettivo del cessate il fuoco permanente, il ritiro completo dell'Idf dalla Striscia, il ritorno degli sfollati al nord e lo scambio di prigionieri, a cominciare dai civili israeliani, donne, bambini, anziani e malati. Israele ritiene siano 33 gli ostaggi in questa categoria, definita "umanitaria", e Hamas si è impegnato a rilasciarli, vivi o morti. Tra i detenuti palestinesi da liberare ci sarebbero, invece, anche 20 condannati all'ergastolo. Gli ultimi dettagli dovrebbero essere comunque discussi di nuovo martedì al Cairo.

Khalil al-Hayya, il vice di Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, ha detto in un'intervista ad al Jazeera che Hamas "ha concordato un cessate il fuoco temporaneo nella prima fase dell'accordo". "Ma all'inizio della seconda fase, che include il rilascio dei soldati israeliani in ostaggio, sarà annunciato - ha spiegato - un cessate il fuoco permanente". I mediatori di Qatar e Egitto avrebbero promesso - prosegue nell'intervista - che "il presidente Biden sarebbe un garante che l'accordo venga messo in atto".

Ma mentre a Rafah la notizia è stata accolta da urla di gioia e spari in aria, fonti israeliane - nel silenzio di Netanyahu - hanno fatto sapere che Israele sta ancora "verificando la proposta e le sue conseguenze", così come gli Stati Uniti. Pubblicamente però Israele, forse irritato dalla fuga in avanti dell'annuncio di Hamas, ha gelato gli entusiasmi: "Hamas non ha accettato. E' il suo solito trucco", ha detto il ministro dell'Economia, Nir Barkat, incontrando a Roma la stampa italiana e restando in contatto diretto con il suo governo. Si tratta di "una proposta unilaterale senza coinvolgimento israeliano. Questa non è la bozza che abbiamo discusso con gli egiziani", ha spiegato un alto funzionario israeliano al sito Ynet, aggiungendo che in questo modo Hamas mira a "presentare Israele come chi rifiuta" l'intesa.

Mentre per il falco del governo di sicurezza Ben Gvir, "i giochetti di Hamas" meritano "una sola risposta: occupare Rafah". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invece invitato "tutti i Paesi occidentali a fare pressione su Israele affinché accetti". "Siamo lieti che Hamas abbia annunciato di aver accettato il cessate il fuoco, su nostro suggerimento - ha sottolineato -. Ora lo stesso passo dovrebbe essere fatto da Israele". Accordo o meno, lo Stato ebraico va avanti nei preparativi dell'operazione militare contro i battaglioni di Hamas a Rafah, un'azione che dovrebbe cominciare "in pochi giorni", sostenuta dal via libera ai piani già preparati dall'Idf votato all'unanimità dal Gabinetto di guerra. "Esaminiamo ogni risposta molto seriamente ed esauriamo ogni possibilità sui negoziati e il ritorno degli ostaggi alle loro case il più rapidamente possibile come compito centrale. Al tempo stesso continuiamo e continueremo ad operare nella Striscia", ha chiarito il portavoce militare Daniel Hagari. L'avvio dell'evacuazione dall'est della città verso l'area umanitaria indicata dall'Idf ad al-Mawasi sulla costa ha allertato l'intera comunità internazionale, che tenta di impedire che gli eventi precipitino del tutto. Prima di annunciare di aver accettato l'intesa per la tregua, anche Hamas ha denunciato "un'escalation". La zona dell'evacuazione - che l'esercito ha definito "temporanea, limitata e graduale" - comprende "ospedali da campo, tende e maggiori quantità di cibo, acqua, farmaci e forniture aggiuntive".

L'Idf ha lanciato volantini in arabo, affiancati da sms, telefonate e avvisi sui media per spiegare i motivi dell'evacuazione e l'invito a lasciare l'area che sarà interessata dai combattimenti, quelle da evitare, come Gaza City e i passaggio a nord di Wadi, e anche il divieto di avvicinarsi alle recinzioni di sicurezza est e sud con Israele. Qualcuno vede infatti nell'attacco di Hamas di domenica, proprio da Rafah verso il valico di Kerem Shalom, con 4 soldati morti, la ragione dell'accelerazione definitiva all'operazione militare. Israele ha risposto cominciando a lanciare raid aerei su alcune zone della città, in vista del blitz, provocando in uno di questi almeno 26 morti.

