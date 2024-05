Xi all'Eliseo. Macron: 'Decisivo il coordinamento con la Cina su Ucraina e Gaza'

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso dell'incontro a Parigi con il presidente cinese Xi Jinping, ha dichiarato che il ''coordinamento'' con la Cina su Ucraina e Medio Oriente è ''decisivo''.





Macron ha chiesto ''regole eque per tutti'' nel commercio mondiale. Macron torna così ad invocare l'urgenza per l'Unione europea di una più forte reciprocità commerciale con Pechino.

Xi, Cina e Ue restino partner

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il suo Paese e l'Unione europea a rafforzare il loro "coordinamento strategico" e a rimanere "partner", in un contesto di numerose controversie che vanno dal commercio ai diritti umani. "Come due grandi potenze mondiali, la Cina e l'Ue devono rimanere partner, perseguire il dialogo e la cooperazione, approfondire la comunicazione strategica, rafforzare la fiducia reciproca strategica, consolidare il consenso strategico e impegnarsi nel coordinamento strategico", ha dichiarato Xi all'inizio dell'incontro all'Eliseo con Macron e Ursula von der Leyen.

Von der Leyen, 'con Cina vogliamo buone relazioni e rispetto'

"L'Ue e la Cina vogliono buone relazioni e dato il peso globale della Cina il nostro impegno è quello di assicurare il mutuo rispetto per evitare equivoci e trovare soluzioni alle sfide globali". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen negli interventi di apertura del trilaterale di Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente cinese Xi Jinping. "La Cina è importante per l'Ue per affrontare le maggiori sfide globali, come la nostra lotta comune contro il cambiamento climatico", ha aggiunto sottolineando che "è importante che è oggi" Ue e CIna parlino "di come cooperare individuando dove i reciprochi interessi sono allineati".









Xi Jinping all'Eliseo

l presidente cinese Xi Jinping è arrivato all'Eliseo per l'inizio ufficiale della sua visita di Stato di due giorni in Francia, in occasione dei 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. È stato accolto dal suo omologo francese Emmanuel Macron nel cortile d'onore del palazzo presidenziale, dove è stata schierata la Guardia Repubblicana. I due uomini avranno poi un primo incontro alla presenza della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, giunta per discutere delle numerose controversie commerciali con Pechino.

