Haniyeh, spirito positivo nello studio della proposta di cessate il fuoco

Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha parlato di "spirito positivo del movimento nello studiare la proposta di cessate il fuoco". In una telefonata al capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamal, Haniyeh - secondo quanto diffuso dalla fazione su Telegram - ha detto che "la delegazione negoziale del movimento verrà in Egitto il prima possibile per completare le discussioni in corso con l'obiettivo di maturare un accordo che soddisfi le richieste del nostro popolo e fermi l'aggressione".

In precedenza la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre aveva sottolineato che "nessuna risposta è arrivata ancora da Hamas" sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza, mentre Yahya Sinwar- leader di Hamas a Gaza - aveva detto di considerare la proposta di intesa come "una trappola".

Secondo Sinwar, "la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie". Questa mattina Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas in Libano in una intervista ad una tv locale, ripresa dal New York Times ha comunicato che "la posizione sull'attuale documento negoziale è negativa".

Hamas ha poi precisato che questo "non vuol dire che i negoziati si siano fermati". "Anche se il gruppo non accetta le attuali proposte israeliane senza modifiche, siamo disposti - ha continuato - a continuare a negoziare".

il quotidiano saudita Asharq, ripreso da Haaretz, fa sapere che l'Egitto inviterà le delegazioni israeliane e di Hamas al Cairo per cercare di colmare le lacune sull'accordo sulla liberazione degli ostaggi.

Israele, 'colpiti tunnel e postazioni mortaio nel centro di Gaza'

Israele ha colpito "l'imbocco di un tunnel e una postazione di lancio di mortaio nel centro della Striscia dopo che erano stato tirati numerosi proiettili contro i soldati che operavano nell'area". Lo ha fatto sapere il portavoce militare aggiungendo che in un'altra operazione è stata "eliminata una cellula di operativi che si trovava vicino ai militari". Secondo la stessa fonte, altre "infrastrutture di gruppi terroristici della Striscia, inclusi tunnel, edifici ed operativi sono stati colpiti" nelle ultime 24 ore.

Protesta per rilascio ostaggi blocca tangenziale Tel Aviv

Un gruppetto di manifestati, inclusi parenti degli ostaggi israeliani a Gaza, ha bloccato questa mattina per meno di mezz'ora il traffico sulla tangenziale di Tel Aviv per spingere il governo ad un accordo per la liberazione dei rapiti. Uno dei cartelli innalzati dai dimostranti recitava: 'O gli ostaggi o Rafah'. "Entrare a Rafah significa rinunciare alla vita degli ostaggi. Ci hanno promesso per sei mesi che solo la lotta avrebbe riportato indietro i rapiti, oggi - ha sostenuto una rappresentante di 'Protesta delle donne', citata dai media - capiamo tutti che l'unico modo per salvare coloro che sono possibili è solo attraverso un accordo". Contro di loro - ha segnalato Ynet - ci sono state voci di dissenso. Due le persone arrestate.

