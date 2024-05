Casa Bianca, 'ancora nessuna risposta da Hamas sull'accordo'

"Nessuna risposta è arrivata ancora da Hamas" sulla proposta di accordo per la tregua a Gaza: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, mentre Yahya Sinwar- leader di Hamas a Gaza - considera la proposta di intesa per una tregua come "una trappola", riferisce la tv israeliana Channel 12.

Secondo Sinwar, "la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie".

Jean-Pierre intanto ha ribadito: "Crediamo che tutti gli sforzi debbano essere compiuti per convincere Hamas ad accettare immediatamente l'accordo".

Secondo fonti israeliane lo Stato ebraico aspettava una risposta della fazione palestinese sulla bozza d'intesa entro ieri sera. Proseguono intanto le proteste nelle università statunitensi: la Polizia ha sparato proiettili di gomma contro manifestati all'Università dell'Arizona, 19 persone all'Università del Texas sono state arrestate e almeno 15 persone sono rimaste ferite in scontri all'Università della California.



