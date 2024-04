'007 Usa, Putin non ordinò direttamente la morte di Navalny'

Il presidente russo Vladimir Putin non ha probabilmente ordinato direttamente la morte di Alexei Navalny. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti dell'intelligence americana. La conclusione degli 007 statunitensi è criticata dagli alleati di Navalny: coloro che affermano che Putin non sapesse "chiaramente non capiscono come funziona la Russia moderna. L'idea che Putin non fosse informato e non abbia approvato l'uccisione di Navalny è ridicola", mette in evidenza in una nota al Wall Street Journal Leonid Volkov, alleato di Navalny.

