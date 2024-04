Navalnaya, 'Putin potrebbe usare le armi nucleari'

La vedova in esilio del defunto leader dell'opposizione russa Aleksei Navalny, Yulia Navalnaya ha detto in un'intervista alla Dpa, ripresa da Radio Free Europe, che "nessuno sa" cosa aspettarsi dal presidente russo Vladimir Putin e ha avvertito che il leader del Cremlino potrebbe usare armi nucleari. "Non sappiamo cosa aspettarci da lui.Probabilmente lo farebbe", ha affermato Navalnaya alla domanda se pensava che Putin si sarebbe rifiutato di usare le armi nucleari.



