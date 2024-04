Lo spettro nucleare iraniano e l'escalation possibile

Lo spettro di un Iran dotato di armi nucleari torna ad agitare i sonni d'Israele, unico Paese mediorientale che quel deterrente lo ha già (da decenni), come esso stesso gradisce i vicini sappiano al di là di un segreto di Pulcinella mai svelato solo in termini formali. Uno spettro che si fa ancor più incombente dopo l'attacco notturno orchestrato da Teheran verso obiettivi israeliani in risposta al raid contro il consolato iraniano a Damasco: attacco dimostrativo finché si vuole, quasi telefonato a Washington e in larga parte intercettato ben lontano dai confini dello Stato ebraico, grazie soprattutto allo scudo di Usa e Gran Bretagna, ma comunque indirizzato per la prima volta in modo diretto sul territorio di quella "entità sionista" a cui la Repubblica Islamica nega - almeno nella retorica degli ayatollah - il diritto a esistere.

A sottolinearlo sono analisti occidentali e non soltanto, evocando questo obiettivo come la chiave di volta di una possibile, temuta escalation, laddove il governo di ultradestra di Benyamin Netanyahu dovesse cogliere l'occasione per scatenare una massiccia contro-rappresaglia. A dispetto dell'apparente altolà dell'alleato americano.



Di certo si sa che Teheran ha fatto progressi dal 2018, anno in cui Washington, sotto l'amministrazione Trump, si ritirò dall'accordo sui controlli Onu sull'energia atomica iraniana sottoscritto nel 2015 a Vienna con i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza - Cina, Francia, Russia, Regno Unito, oltre agli Stati Uniti - più Germania e Ue.

Stando al Wall Street Journal, è infatti oggi l'unico attore al mondo privo di un arsenale nucleare capace di "arricchire l'uranio al 60%". E sebbene non risulti aver compiuto l'ultimo miglio verso la ripresa di operazioni concrete di assemblaggio di ordigni, come confermato dal più fresco aggiornamento del rapporto annuale dell'intelligence americana, viene ritenuto in grado di disporre di combustibile nucleare "quasi pronto" per non meno di tre bombe atomiche.



Prospettiva inaccettabile per Israele, nelle parole di Netanyahu, che da diversi lustri evoca la necessità di una soluzione militare definitiva contro una minaccia presentata come potenzialmente "esistenziale" per Israele. Per quanto in passato frenato anche sul fronte interno da vertici militari e dei servizi israeliani, persuasi dell'impossibilità di un successo senza il coinvolgimento bellico diretto del grande fratello d'oltre oceano. Un precedente che spesso i media israeliani ricordano è d'altronde quello dello strike condotto nel 1981 dai jet con la Stella di Davide sul reattore della centrale di Osirak, in Iraq, cuore dei progetti nucleari attribuiti al regime di Saddam Hussein, all'epoca al potere a Baghdad. Ma per l'Iran le cose sono più complesse, nota Daniel E. Mouton, analista militare presso la Scowcroft Middle East Security Initiative dell'Atlantic Council, avvertendo che senza l'aiuto americano - tutt'altro che scontato dopo il mancato preavviso di Netanyahu a Joe Biden del raid su Damasco - Israele difficilmente caverebbe il proverbiale ragno dal buco. Anche mettendo in campo tutti i propri F-35, gli F-15 e i missili Gerico-2 o Gerico-3: descritti dal londinese Telegraph come le sue migliori carte attuali a medio o lungo raggio, rispettivamente con 1.500 chili di portata d'esplosivo e 3.500 chilometri di gittata e con 750 chili e 6.500 chilometri.



Armi testate nel 2022 in una vasta esercitazione ad hoc disegnata proprio sullo scenario di un eventuale attacco a distanza contro target iraniani, come evidenziato dall'allora capo di stato maggiore delle forze israeliane (Tzahal), generale Aviv Kochavi. Ed esibite di nuovo più di recente in un'allerta simulata coordinata con gli Stati Uniti e con Cipro, dove ha sede una cruciale base della Raf britannica nel Mediterraneo orientale. Armi a cui l'Iran può del resto opporre un'ormai imponente produzione e scorta di droni e missili balistici. Ma soprattutto una dispersione delle strutture militari, aeree, d'intelligence e degli impianti nucleari indicati dai media quali ipotetici bersagli chiave. Impianti protetti o nascosti come i reattori di ricerca di Bonab, Ramsar e Teheran; quello per la produzione di acqua pesante di Arak; la centrale di Bushehr (realizzata a suo tempo con la cooperazione della Russia e al centro di ricorrenti polemiche su presunte ispezioni internazionali in parte negate); o la miniera d'uranio di Gachin; nonché l'impianto di conversione di Isfahan e i laboratori per l'arricchimento di Natanz, di Qom o di Fordow: quest'ultimo sotterrato a mo' di bunker nelle profondità della terra persiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA