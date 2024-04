Parigi e Berlino, evitare viaggi in Iran, Israele Libano e Palestina

I francesi "si astengano'' dai viaggi in Iran, Israele, Libano e Territori palestinesi: è quanto afferma il ministero degli Esteri francese citato oggi dall'agenzia France Presse.

Il ministero degli Esteri tedesco ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi in Iran, Israele, Libano e Palestina. Lo ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco in conferenza stampa a Berlino. Nel sito del ministero si legge anche la richiesta ai cittadini tedeschi che si trovano in Iran di lasciare il Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA