L'ex presidente Glas in sciopero della fame in carcere

L'ex vicepresidente ecuadoriano Jorge Glas è in sciopero della fame in una prigione di Guayaquil per protestare contro il suo arresto: lo ha riferito sui social il suo avvocato, Sonia Vera.

Glas, già condannato due volte per corruzione e ora alle prese con nuove accuse, è stato arrestato venerdì dopo che la polizia ha fatto irruzione nell'ambasciata messicana a Quito, dove aveva chiesto asilo. Un episodio che ha innescato una grave crisi diplomatica non solo fra Ecuador e Messico, ma anche a livello dell'intera America Latina.

Vera ha riferito di essere riuscita a stabilire un contatto con il suo cliente attraverso una videochiamata, nella quale Glas ha raccontato la sua versione sull'arresto, accusando i poliziotti di truculenza. "Ci sono due video dell'aresto: quello vero, quando mi hanno tirato fuori dall'auto tutto torturato, come ai tempi della dittatura, e un secondo filmato", ha sostenuto il politico.

Alleato del presidente Rafael Correa (al governo dal 2007 al 2017), lunedì sera Glas era stato trasferito in ospedale dal carcere di La Roca apparentemente dopo aver tentato il suicido. Secondo il servizio penitenziario, avrebbe "sofferto di un possibile scompenso dovuto al rifiuto di consumare il cibo fornitogli nelle ultime 24 ore". Un verbale della polizia invece attribuisce il malore a una possibile overdose di stupefacenti.

