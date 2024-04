Mosca conferma, visita di stato di Putin in Cina nel 2024

La visita di stato del presidente russo Vladimir Putin in Cina sarà nel 2024. Lo annuncia il ministero degli esteri russo confermando le indiscrezioni circolate finora sui media. Lo riporta la Tass.

"Il leader cinese - afferma il ministero degli esteri russo in una nota - ha accolto con favore l'arrivo di Serghei Victorovich Lavrov a Pechino come una tappa importante dei preparativi completi per l'imminente visita di Stato del Presidente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovich Putin nella Repubblica Popolare Cinese nel corso dell'anno, ha dato alti voti allo stato dei legami sino-russi che continuano a svilupparsi dinamicamente nelle condizioni di una complessa situazione globale e ha indicato la sua disponibilità per l'ulteriore sviluppo del partenariato globale e dell'interazione strategica con la Russia".

Si terrà oggi una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sicurezza nucleare (Aiea), composto da 35 paesi. Al centro dell'incontro gli attacchi dei droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dalla Russia. Lo riporta Rbc Ukraina.

Gli Stati Uniti ribadiscono la loro "convinzione che la Russia stia giocando un gioco molto pericoloso con il sequestro militare della centrale nucleare ucraina" di Zaporizhzhia, ha affermato ieri sera il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller. "È pericoloso che lo abbiano fatto e continuiamo a chiedere alla Russia di ritirare il suo personale militare e civile dall'impianto, di restituirne il pieno controllo alle autorità ucraine competenti e di astenersi da qualsiasi azione che possa comportare un incidente nucleare presso la centrale", ha aggiunto Miller. "Siamo a conoscenza delle notizie di un attacco di droni" contro l'impianto di Zaporizhzhia e ne "continuiamo a monitorare le condizioni anche attraverso i rapporti ufficiali" dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), ha detto il funzionario Usa.

"La guerra è intorno a noi, all'orizzonte". Lo ha dichiarato Josep Borrell, Alto Rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la sicurezza al forum Nueva Economia. "Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia", ha aggiunto precisando che "l'ombrello protettivo americano non sarà necessariamente presente in futuro" quindi l'Ue deve essere "più indipendente per proteggere i propri interessi e sicurezza".

"Dobbiamo fare tutto il possibile per evitarlo ma per farlo dobbiamo avere i mezzi per la deterrenza", ha detto Borrell. "Ora l'Ue sta entrando nella terza fase della sua costruzione: la prima, nel 1957, è stata con il mercato comune, poi l'accelerazione dell'integrazione economica con il mercato unico e la moneta unica, la terza fase invece è iniziata con la guerra in Ucraina, che porterà alla nascita di una forte pilastro della sicurezza e della difesa europea".

Kiev: distrutti 20 droni e 4 missili russi

Le forze di difesa aerea hanno distrutto tutti i 20 droni e i quattro missili lanciati questa notte dalla Russia contro l'Ucraina, rende noto le forze armate di Kiev. In un post su Telegram il comandante dell'aeronautica Mykola Oleshchuk spiega che le operazioni hanno avuto luogo nelle regioni di Mykolaiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Poltava, Vinnytsia e Leopoli.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia di stampa Tass, le forze di difesa aerea hanno distrutto un missile antinave Neptune sul Mar Nero e quattro droni ucraini sulle regioni russe di Belgorod e Voronezh.

Lavrov: 'Sanzioni illegali dell'Occidente non solo contro Mosca'

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha denunciato le "sanzioni illegali" dell'Occidente contro Mosca e altri Paesi, nel corso della conferenza stampa a Pechino con il suo omologo cinese Wang Yi. L'Occidente "sta applicando sanzioni illegali contro un certo numero di Stati, tra cui ovviamente la Russia", ha detto Lavrov, secondo cui "questa politica sta iniziando ad essere applicata attivamente anche nei confronti della Cina".

