Israele prepara l'evacuazione di Rafah. Usa: 'Nessuna data sull'operazione'

Israele sta acquistando 40.000 tende per preparare l'evacuazione di centinaia di migliaia di palestinesi dalla città di Rafah, nel sud di Gaza: lo afferma un funzionario israeliano all'Associated Press, ripresa dal Guardian. Ieri il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che è stata fissata una data per l'invasione israeliana dell'ultima città di Gaza situata al confine con l'Egitto. Si stima che circa 1,5 milioni di palestinesi si siano rifugiati nella città meridionale dopo essere fuggiti dai bombardamenti israeliani in altre parti del territorio.



"Completeremo l'eliminazione dei battaglioni di Hamas, anche a Rafah. Non c'è forza al mondo che ci fermerà. Ci sono molte forze che tentano di farlo, ma non aiuterà, perché questo nemico, dopo quello che ha fatto, non lo farà più". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando ad un corso di addestramento per le nuove reclute. Netanyahu ha poi ricordato che Hamas "fa parte dell'Asse del male iraniano che mira a distruggere Israele. Quando sconfiggiamo Hamas - ha detto - non stiamo sconfiggendo solo la fazione ma l'Asse".





Usa, 'nessuna data sull'operazione israeliana a Rafah'

"Continuiamo ad avere un dialogo con Israele su un'eventuale operazione a Rafah e siamo profondamente preoccupati per la sicurezza dei civili". Lo ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa a Washington con il ministro degli Esteri britannico David Cameron sottolineando di "non avere nessuna data" sull'inizio di un attacco israeliano nell'area, così come invece aveva annunciato ieri il premier Benyamin Netanyahu.

