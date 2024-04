Sisma di magnitudo 4.7 in New Jersey, trema anche New York

Un terremoto di magnitudo 4.8, secondo la prima indicazione, si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York.

Il sisma che è stato avvertito a New York è stato di magnitudo 4.7. Lo ha comunicato l'istituto geologico americano, Usgs, rivedendo al ribasso l'iniziale stima di 4.8.

"Un terremoto è stato avvertito a Manhattan e New York. Stiamo valutando l'impatto e i possibili danni che potrebbe avere causato". Lo afferma la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul.

Le autorità dell'aviazione americane hanno bloccato temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.



