Un'americana 80enne uccisa da un elefante in un safari in Zambia

Una donna americana di 80 anni è stata uccisa da un elefante "aggressivo", che aveva attaccato il veicolo su cui stava viaggiando nel corso di un safari in Zambia. Lo hanno reso noto i funzionari locali citati dalla Bbc.

L'attacco è avvenuto sabato scorso nel Parco Nazionale di Kafue, nella parte occidentale del Paese. In un video circolato online si vede il grande elefante ribaltare più volte l'auto che trasportava la donna insieme ad altre cinque persone.

Keith Vincent, amministratore delegato del gruppo che ha effettuato il safari, ha precisato che il veicolo era "bloccato" dal terreno e non poteva muoversi. La donna di 80 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morta per le ferite riportate. Le autorità hanno riferito che sarà rimpatriata negli Stati Uniti nei prossimi giorni. Altre quattro persone hanno riportato ferite lievi e stanno ricevendo delle cure.

Sull'incidente indagano sia la polizia sia il dipartimento dei parchi nazionali e della fauna selvatica locale.



