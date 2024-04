Incendio in un edificio a Istanbul, il bilancio sale a 25 morti e 3 feriti

Sale a 25 morti e 3 feriti il bilancio ufficiale dell'incendio scoppiato in un seminterrato di un palazzo di 16 piani a Istanbul. Precedentemente, l'ufficio del governatore locale aveva informato di quindici morti e otto feriti nell'incendio

Secondo quanto riportato dalla tv di Stato Trt, l'incendio è scoppiato in un condominio a Gayrettepe, un quartiere sulla sponda europea di Istanbul e le fiamme avrebbero interessato due piani interrati di un palazzo residenziale della città.. Il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, ha fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA