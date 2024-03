E' di almeno 10 morti e 23 feriti il bilancio dell'esplosione ieri sera di un'autobomba in un mercato della città siriana settentrionale di Azaz, non lontano dal confine con la Turchia. Lo riportano i media locali.

Secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani, che ha sede in Gran Bretagna ma che ha una rete di fonti in Siria l'esplosione ha causato "danni significativi" e ha scatenato un incendio, aggiungendo che sul posto sono presenti ambulanze.

