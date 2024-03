Minacce di morte contro il presidente argentino Milei

Il presidente argentino, Javier Milei, è stato l'obiettivo di minacce di morte. Lo rende noto lo stesso capo di Stato ripubblicando e commentando sul suo profilo X il post di un economista della scuola economica austriaca, l'anarcocapitalista Diego Macana Roa.

Nel post di Macana Roa si legge: "Ultimamente ho ricevuto messaggi" con immagini "in cui Milei appare morto, accompagnati da scritte di questo tipo: inizieremo a uccidere i liberali, non avremo pace finché non vedremo Milei morto". A commento del contenuto il capo di Stato afferma: "questi democratici che mi hanno sempre bollato come antidemocratico (...)".

Tra le minacce ricevute, spiega la Tv pubblica Libertaria: "Il rumore sarà la tomba del regime" insieme a un disegno del volto del presidente come bersaglio. I messaggi sarebbero arrivati dopo l'attacco all'ex guardia del corpo della sorella del presidente, Karina Milei, colpito alla testa.



