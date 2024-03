Trump posta un'immagine di Biden con mani e piedi legati, è polemica

Donald Trump ha suscitato nuove polemiche per aver pubblicato sul suo social Truth un video con l'immagine, dipinta sul portellone posteriore di un pick-up, di Joe Biden disteso su un fianco e legato con una corda mani e piedi.



"Trump incita regolarmente alla violenza politica ed è ora che la gente lo prenda sul serio, basta chiedere ai poliziotti del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio", ha denunciato Michael Tyler, direttore delle comunicazioni della campagna di Biden.



Gli ha risposto il portavoce della campagna del tycoon, Steven Cheung: "Quell'immagine era sul retro di un pick-up che viaggiava lungo l'autostrada. I democratici e pazzi lunatici non solo hanno invocato una spregevole violenza contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno effettivamente utilizzando come arma il sistema giudiziario contro di lui". Su Truth il tycoon suggerisce che il video èstato girato a Long Island, New York, probabilmente quando ha partecipato ai funerali di un agente ucciso durante un controllo.

