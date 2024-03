Trovati otto migranti morti su una spiaggia in Messico

- La polizia dello stato messicano meridionale di Oaxaca ha trovato otto morti sulle rive di Playa Vicente a San Francisco del Mar. Si tratta probabilmente di migranti.

La procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze. Secondo le prime informazioni, l'imbarcazione delle otto vittime è affondata al largo della costa.

Situato sulla costa pacifica, lo stato di Oaxaca è una delle rotte dei migranti che entrano in Messico attraverso il confine meridionale e si dirigono a nord per raggiungere gli Stati Uniti.



