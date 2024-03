Olanda, quattro persone prese in ostaggio in un caffè

Sono stati liberati tutti gli ostaggi tenuti prigionieri da una persona che aveva assaltato un caffè nella città di Ede, in Olanda. L'autore del sequestro, che è stato arrestato, avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi, minacciando di farsi saltare in aria e la polizia aveva fatto evacuare l'area, sottolineando però che vi è era segno di "motivazione terroristica".

Tre degli ostaggi sono stati liberati poco dopo l'assalto, ed in seguito anche una quarta e ultima persona. Il bar a Ede dove è avvenuta la presa di ostaggi si chiama Petticoat e si trova in Nieuwe Stationsstraat. Si tratta di un bar molto frequentato da giovani, dove ieri sera si è tenuto un evento con musica olandese e techno, andato avanti fino alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenute anche le forze speciali e gli artificieri.

