Olanda, diverse persone prese in ostaggio in un caffè

Diverse persone sono state prese in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede. Lo riferisce la polizia, che sta evacuando le abitazioni nei pressi del locale. Secondo media locali, l'autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi. La polizia olandese ha affermato su X che "al momento" non vi è ancora alcun segno di "motivazione terroristica".

Tre delle persone tenute prigioniere sono state liberate, secondo la Polizia citata dai media locali. Non è ancora chiaro quante siano invece le persone ancora trattenute. Sul posto sono presenti anche le forze speciali e gli artificieri. "La situazione non è ancora risolta", sottolinea in un post su X la polizia olandese.

"Il comune ha confermato che una persona è ancora tenuta in ostaggio all'interno del bar di Ede", riporta il NLTimes. "Gli agenti di polizia non hanno confermato il numero totale di persone tenute in ostaggio né il numero di sequestratori, anche se hanno ipotizzato che fosse uno solo", si legge ancora.

ll bar a Ede dove è in corso la presa di ostaggi si chiama Petticoat e si trova in Nieuwe Stationsstraat. Lo riferiscono media olandesi, specificando che secondo le prime ricostruzioni un uomo sarebbe entrato nel locale all'ora di chiusura con armi ed esplosivi e avrebbe minacciato di farlo saltare in aria. Si tratta di un bar molto frequentato da giovani, dove ieri sera si è tenuto un evento con musica olandese e techno, andato avanti fino alle 4 del mattino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA