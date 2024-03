Truth di Trump sbarca a Wall Street, sale del 58%

Trump Media & Technology Group vola all'esordio a Wall Street. La società legata al social Truth dell'ex presidente sale del 58% e viene poi sospesa per eccesso di volatilità dopo che i guadagni, nell'arco di un arco di tempo limitato, sono scesi al +32%.

La società media di cui l'ex presidente ha il 58%, è quotata sul Nasdaq con il ticker 'DJT', le iniziali di Donald J. Trump. Il tycoon non può vendere le sue azioni nel gruppo per sei mesi ma potrebbe usarle come collaterale per chiedere finanziamenti. Trump Media & Technology ha registrato perdite per 49 milioni di dollari nei primi nove mesi dello scorso anno, su ricavi per soli 3,4 milioni.

