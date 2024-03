Kuleba, 'c'è urgente bisogno di una maggiore difesa aerea'

L'attacco missilistico lanciato questa mattina su Kiev dalle forze russe "ricorda che l'Ucraina ha urgente bisogno di una maggiore difesa aerea, in particolare di sistemi Patriot e di missili in grado di respingere qualsiasi attacco russo": lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

"I bambini di Kiev corrono ai ripari alle 10:30 mentre i letali missili balistici russi vengono abbattuti sulla capitale dalla difesa aerea - sottolinea Kuleba -. Non ci sono atrocità che i bastardi russi non commetterebbero, incluso un tentativo di attacco balistico nel cuore di una città" con milioni di abitanti.



