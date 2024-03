Simon Harris designato come prossimo premier in Irlanda

Simon Harris diventerà il più giovane primo ministro irlandese dopo che la corsa alla leadership del suo partito Fine Gael si è conclusa senza che nessun altro candidato si sia fatto avanti. Lo scrive il Guardian.

Il premier Leo Varadkar ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni "per motivi personali e politici" la scorsa settimana. Harris, 37 anni, ministro dell'Istruzione superiore, era l'unico candidato alla chiusura delle candidature alle 13 di domenica, ma diventerà taoiseach, il capo del governo, solo il 9 aprile, quando il Parlamento irlandese, il Dáil, riaprirà dopo la pausa pasquale.

Domenica prossima illustrerà le sue priorità di leadership in occasione di una convention ad Athlone, nella contea di Westmeath, per scegliere i candidati del partito alle elezioni del Parlamento europeo di giugno.



