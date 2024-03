Bandiere a mezz'asta alle ambasciate Usa e Ue a Mosca

Le ambasciate dei Paesi della Ue degli Usa a Mosca hanno esposto oggi le bandiere a mezz'asta per le vittime dell'attacco al Crocus City Hall di venerdì, in coincidenza con la giornata di lutto nazionale proclamata dal presidente Vladimir Putin.

L'ambasciata americana ha posto la fotografia della bandiera a stelle e strisce a mezz'asta in apertura sul proprio sito, accompagnandola con la dichiarazione di condoglianze del segretario di Stato Antony Blinken. "Condanniamo il terrorismo in tutte le sue forme e siamo solidali con il popolo della Russia nel dolore per la perdita di vite umane a causa di questo terribile evento", si legge nella dichiarazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA