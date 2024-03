Erdogan, 'Dio possa distruggere Netanyahu'. Israele, 'stai zitto e vergognati'

"Affidiamo al nostro Signore una certa persona chiamata (Benjamin) Netanyahu. Possa Dio distruggerlo e renderlo miserabile". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Yeni Safak.

Il ministro degli esteri israeliano Israel Katz ha convocato il vice ambasciatore turco per "un severo rimprovero" per le parole del presidente Erdogan che ha invocato che "Dio possa distruggere e rendere miserabile" il premier Benyamin Netanyahu. "Tu che sostieni i bruciatori di bambini, gli assassini, gli stupratori e i mutilatori dei corpi dei criminali di Hamas - ha detto Katz rivolto ad Erdogan - sei l'ultimo che può parlare di Dio. Non c'è Dio che ascolterà coloro che sostengono le atrocità e i crimini contro l'umanità commessi dai vostri barbari amici di Hamas. Stai zitto e vergognati!"

