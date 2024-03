Trump: 'Qualsiasi ebreo che voti per i democratici odia la sua religione'

"Qualsiasi ebreo che voti per i democratici odia la sua religione": lo ha detto Donald Trump in un podcast del suo ex consigliere presidenziale Sebastian Gorka.

Il tycoon ha commentato anche le critiche dell'amministrazione Biden e del leader dei senatori dem Chuck Schumer verso il premier israeliano, Benyamin Netanyahu "Non penso che odino lui, penso che odino Israele. E il Partito Democratico odia Israele", ha detto Trump.

'Il principe Harry potrebbe essere espulso dagli Usa'

Donald Trump attacca anche la monarchia britannica, suggerendo che il principe Harry potrebbe essere espulso dagli Stati Uniti se dovesse venire fuori che ha mentito sull'uso di droghe nella domanda per ottenere il visto americano. In un'intervista con Nigel Farage per il canale GB New, l'ex presidente ha sottolineato che il figlio di re Carlo non dovrebbe godere di un "trattamento speciale".

"Se ha mentito bisognerà prendere le misure adeguate", ha attaccato il tycoon. Il visto del principe è al centro di una disputa legale dall'anno scorso quando un think tank conservatore, la Heritage Foundation, ha messo in discussione la legalità del visto e ha citato in giudizio il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) per aver l'accesso ai documenti in questione. Chi fa domanda di visto deve rivelare se abbiano mai fatto uso di droghe e nel suo libro autoibiografico "Spare", Harry ha ammesso di aver assunto cocaina, marijuana e funghi allucinogeni.

Non è chiaro tuttavia se lo abbia esplicitato nella richiesta. Non è la prima volta che Trump prende di mira i duchi di Sussex. "Non sono un fan di Meghan e penso che il povero Harry sia stato preso in giro", ha dichiarato una volta.

Ex consigliere del tycoon in carcere per l'assalto a Capitol Hill

Peter Navarro è il primo ex dirigente della Casa Bianca a finire in prigione per oltraggio al Congresso. L'ex 74/enne consigliere di Donald Trump,

condannato a quattro mesi di carcere per essersi rifiutato di collaborare con la commissione parlamentare sull'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021, è atteso oggi in un carcere di Miami, riferiscono i media Usa.

Ieri era stato respinto anche l'ultimo dei suoi appelli alla Corte Suprema, dove aveva invocato l'immunità del privilegio esecutivo.

Gruppo ambientalista promette 120 milioni per la campagna di Biden

La League of Conservation Voters, un'organizzazione leader per il clima e tra i maggiori finanziatori di cause progressiste, ha annunciato un impegno di

120 milioni di dollari per sostenere la rielezione di Joe Biden alla Casa Bianca, mentre il suo rivale Donald Trump fatica nel fundraising.

Lo riferisce il New York Times, sottolineando che in tal modo la spesa totale dei gruppi esterni a favore del presidente raggiungerà un miliardo di dollari. La campagna di Biden, dal canto suo, prevede di raccogliere e spendere 2 miliardi di dollari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA