Reali senza pace, ritoccata anche una foto con la regina

Non sembra esserci pace per i reali britannici in questo scorcio di 2024 funestato da guai di salute e passi falsi. A bilanciare in negativo la pubblicazione di un primo video di Kate almeno in parte rassicurante, dopo la misteriosa operazione all'addome di due mesi fa, sono oggi le rivelazioni su un'altra foto di palazzo manipolata, saltata fuori a scoppio ritardato e risalente stavolta alle ultime settimane del regno di Elisabetta II.

Una nuova occasione d'imbarazzo, che rischia di far passare in secondo piano anche la ricomparsa oggi a Buckingham Palace di un re Carlo III in discreta forma, nonostante le terapie a cui è sottoposto dopo la diagnosi di cancro del mese passato, dopo le plateali fake news circolate sul web (e alimentate fra mille sospetti soprattutto in Russia e in Ucraina) su una sua fantomatica morte; nonché il ritorno dell'erede al trono William (in solitaria) agli impegni pubblici di rappresentanza della dinastia durante una visita a un centro per l'aiuto ai senzatetto a Sheffield.

La seconda foto ritoccata è un ritratto di famiglia in cui la regina Elisabetta comparve per l'ultima volta in un'immagine ufficiale con i nipotini nel castello scozzese di Balmoral nell'agosto del 2022. Quindi, poche settimane prima di morire. A scovarne le magagne è stata l'agenzia americana Getty Images, colosso fotografico mondiale, dopo le revisioni avviate sulla scia dello scandalo dell'immagine di Kate con i figli diffusa da Kensington Palace la settimana scorsa e poi ritirata nella vergogna generale per le evidenti manipolazioni di cui la stessa principessa di Galles si è presa alla fine la responsabilità.

Secondo il Daily Telegraph anche lo scatto messo ora in discussione - e utilizzato dal palazzo nell'aprile scorso per commemorare il 97esimo anniversario della sovrana recentemente scomparsa - risulta essere stato fatto "da Catherine". In questo caso, tuttavia, l'intervento di editing sarebbe stato successivo, frutto dello staff dell'ufficio stampa reale, e limitato a dettagli estetici secondari. Resta comunque il verdetto di Getty, che - pur senza ritirare la foto come fatto per quella di Kate - vi ha allegato una nota per mettere in guardia nero su bianco sui "miglioramenti apportati digitalmente dalla fonte": ossia da Buckingham Palace. La conferma di un danno di credibilità che oltrepassa l'oceano, sull'onda degli annunci di Cnn e di altri giganti mediatici Usa d'un riesame generalizzato (in seguito al 'caso Kate') delle immagini ricevute dai principi di Galles e da tutta la Royal Family.

Ombre di dubbio che finiscono per riverberarsi persino su riprese evidenti come quelle del video pubblicato oggi dal Sun - tabloid di Rupert Murdoch schierato apertamente in difesa di "Will e Kate" - in cui la principessa, in attesa di date certe sulla sua rentrée sulla scena pubblica dopo Pasqua, è stata immortalata se non altro sorridente al fianco del marito durante uno scampolo di shopping di alimentari, sabato scorso, a distanza di cammino dalla loro residenza di Adelaide Cottage a Windsor. Primo video in assoluto dopo l'intervento alla London Clinic di gennaio, attribuito dal giornale a un "testimone amatoriale", tale Nelson Silva, e nel quale Kate si mostra visibilmente dimagrita dietro la tenuta casual. Ma quanto meno "rilassata" e al riparo dalle illazioni peggiori (o dalle più deliranti teorie cospiratorie) sulla sua lunga convalescenza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA