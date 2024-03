Australia: ministra degli Esteri Penny Wong sposa la compagna

La ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, e la sua compagna da quasi due decenni, Sophie Allouache, si sono sposate ieri in un vigneto presso Adelaide, in South Australia, in una cerimonia a cui erano presenti anche il primo ministro, Anthony Albanese, e diversi ministri di governo.

Nella parte delle damigelle erano le due figlie della coppia, Alexandra di 12 anni e Hanna di 8, di cui Allouache è la madre biologica. Alla cerimonia è seguita in serata una tradizionale "danza del leone", in omaggio alle origini malesi-cinesi della ministra.

Wong e Allouache, funzionaria pubblica, si erano conosciute nel 2007. Wong è diventata poi una delle più forti promotrici della legalizzazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso, che è stata ottenuta in Australia nel 2017. Entrata in parlamento nel 2002, Wong è la ministra più a lungo in carica in Australia, dopo aver guidato il portafoglio del cambiamento climatico e quello delle finanze.



