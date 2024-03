E' di almeno tre morti il bilancio della sparatoria vicino a Filadelfia. Lo riportano alcuni media locali.

Secondo quanto riporta la Cnn citando alcune fonti, il killer, identificato nel 26enne Andre Gordon, è barricato con alcuni ostaggi a Trenton, in New Jersey. L'uomo avrebbe colpito in 3 diverse zone



