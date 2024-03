In Galles un first minister nero, il primo in Europa

Per la prima volta nella storia, il Galles avrà un first minister nero, una prima assoluta anche per il Regno Unito e per tutta l'Europa: Vaughan Gething, eletto ieri nel voto interno per la leadership del Partito laburista gallese, mercoledì prossimo presterà giuramento per prendere il posto del suo predecessore dimissionario Mark Drakeford.



"Oggi voltiamo una pagina nel libro di storia della nostra nazione, una storia che scriviamo insieme", ha dichiarato all'assemblea del Labour a Cardiff un raggiante Gething, avvocato nato 50 anni fa da padre gallese e madre zambiana. "E non solo perché ho l'onore di essere il primo leader nero di una nazione europea, ma perché c'è anche stato un cambio generazionale", ha sottolineato.



Una volta insediato, sebbene sia il primo afrodiscendente a ricoprire la carica, Gething diventerà il terzo primo ministro non bianco sulle quattro nazioni che compongono il Regno Unito, dopo il premier inglese e britannico Rishi Sunak, di origini indiane, e quello scozzese Hamza Youssaf, di famiglia pachistana.



Gething ha vinto la competizione laburista con 51,7% dei voti battendo il suo rivale Jeremy Miles, che ha preso il 48,3%. Una sfida, ricorda la Bbc, che non è stata priva di controversie: in particolare al nuovo leader della nazione gallese viene rimproverato dall'opposizione del partito nazionalista Plaid Cymru di aver accettato una donazione da 200.000 sterline dal Dauson Environmental Group, azienda di proprietà dell'uomo d'affari David John Neal, condannato nel 2013 per aver sversato rifiuti in una zona protetta e nel 2017 per non aver rimosso quei rifiuti. Entrambe le sentenze sono state sospese, ma il businessman ha avuto e continua ad avere problemi con la giustizia. E qualche giorno fa è emerso che tra il 2016 e il 2018 Gething fece attività di lobby presso un responsabile delle norme ambientali per conto di Neal.



In un'intervista il prossimo first minister ha difeso la sua condotta, affermando di aver sempre "scupolosamente seguito le regole" e che lettere inviate all'agenzia gallese dell'Ambiente per conto della Atlantic Recycling di Neal "facevano parte del mio lavoro nella mia circoscrizione elettorale" visto che l'azienda impiega un numero considerevole di persone.



Al neoeletto sono giunte le congratulazioni del leader laburista Keir Starmer, per il quale Gething "guiderà un governo laburista gallese pieno di speranza e ambizioso, di fronte a un governo conservatore stanco e fallito a Westminster".

