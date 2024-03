Domani nuovi colloqui su Gaza a Doha, secondo fonti egiziane

I negoziati indiretti per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi potrebbero riprendere domani pomeriggio a Doha in Qatar. Lo hanno fatto sapere fonti egiziani citate dai media israeliani secondo cui si protrarranno fino a lunedì. Se confermato, sarà il primo riavvio dei negoziati bloccatisi prima dell'entrata del mese di Ramadan. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, pur definendo "infondate" le ultime richieste di Hamas, ha deciso ugualmente di inviare una delegazione a Doha. L'obiettivo dei mediatori - Usa, Egitto e Qatar - è di arrivare ad una tregua di 6 settimane; Hamas ha proposto un accordo in 3 fasi.

Intanto l'esercito israeliano, Idf, sta continuando ad operare nel centro e nel sud della Striscia, ha fatto sapere, citato dai media, il portavoce militare. In tutto sono stati "27 i terroristi" di Hamas uccisi in vare azioni nelle ultime 24 ore sia a Nuseirat, nella parte centrale di Gaza sia a Khan Yunis nel sud, vera e propria roccaforte di Hamas sulla strada per Rafah. Sul posto - ha continuato il portavoce - sono stati anche distrutti depositi di armi di Hamas.

