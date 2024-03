William glissa sulla foto e difende la moglie: 'Kate è l'artista di casa'

Il principe William, erede al trono britannico, ha cercato oggi di aggirare con una battuta il caso della foto manipolata della sua consorte Kate diffusa domenica scorsa da Kensington Palace per provare a rassicurare i sudditi, e poi ritirata nell'imbarazzo generale. "Mia moglie è l'artista" di casa", ha scherzato William, evitando di citare direttamente lo scandalo, mentre cercava senza troppa perizia di decorare dei biscotti con un gruppo di bambini durante una visita a un centro per l'infanzia patrocinato dalla casa reale nel quartiere di Shepherd's Bush, a Londra.

Il futuro re, nell'interpretazione dei media, ha in questo modo "reso omaggio" alla creatività della consorte, che nei giorni scorsi si era assunta la responsabilità della manipolazione dell'immagine in questione sostenendo di essersi limitata a un banale Photoshop da "fotografa dilettante" e scusandosi pubblicamente.

L'accaduto continua peraltro a sollevare dubbi sulla credibilità dei principi di Galles e del loro staff di pr. Tanto più poiché quel ritratto, diffuso dalla corte nel giorno della Festa della Mamma e raffigurante una Kate sorridente con i 3 figli, era stato presentato come il primo scatto ufficiale della principessa a due mesi dalla misteriosa operazione all'addome di gennaio e dopo due mesi e mezzo di totale blackout su qualunque immagine pubblica e attribuito proprio alla mano di William.

Il primogenito di Carlo III ha comunque cercato di mostrarsi oggi sereno; mentre in serata è atteso da un altro evento pubblico, la consegna di un premio annuale in memoria di sua madre, la compianta lady Diana, a cui lui assisterà di persona e il fratello minore ribelle Harry in collegamento video dalla sua residenza californiana, ma in momenti diversi: a conferma di un dissidio che fra i due principi appare lungi dall'essere sanato.

