Torna l'allarme incendi in Cile, otto zone evacuate a Valparaiso

Torna l'allarme incendi a Valparaiso, la regione centrale del Cile colpita violentemente dalle fiamme anche febbraio: il governo locale ha ordinato l'evacuazione di otto zone a rischio a causa dei roghi boschivi che sono divampati sulle colline, secondo quanto riferisce sui social il Servizio nazionale di prevenzione e risposta contro i disastri (Senapred). Per il momento non ci sono notizie di vittime.

Il mese scorso gli incendi a Valparaíso e in altre regioni del Paese hanno causato la morte di 134 persone e devastato migliaia di ettari di terreno e numerose case, secondo il rapporto pubblicato l'8 marzo dal Servizio medico legale.





