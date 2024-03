Russia: 'raffineria attaccata da un drone, ci sono feriti'

Una raffineria di petrolio è stata attaccata da un drone a Riazan, a circa 200 km a sud-est di Mosca. Secondo quanto riferito dal governatore regionale, il raid avrebbe causato un incendio e il conseguente ferimento di diverse persone. "La raffineria di petrolio di Riazan è stata attaccata da un drone - scrive Pavel Malkov su Telegram -. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei feriti". I vertici militari di Mosca hanno fatto sapere che le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 58 droni ucraini tra la notte scorsa e questa mattina.

I droni sono stati abbattuti in sei regioni russe, ha riferito il ministero della Difesa, precisando che 11 sono stati intercettati nella regione di Belgorod, 8 nella regione di Bryansk, 29 nella regione di Voronezh, 8 nella regione di Kursk, uno nella regione di Leningrado e uno nella regione di Ryazan. Nella regione di Voronezh (sud-ovest), ha riferito il governatore Alexander Gusev, ci sono stati danni infrastrutturali "minori".

Da parte sua, il governatore della regione di Ryazan, Pavel Malkov, ha reso noto che un incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio in seguito a un attacco con droni che ha provocato diversi feriti. Nel frattempo, a Belgorod, la caduta di detriti di un numero imprecisato di droni abbattuti ha danneggiato una linea di fornitura di gas e ha interrotto la fornitura di elettricità in diversi villaggi. "Nessuno è rimasto ferito", ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov.

Un altro drone è stato abbattuto mentre si dirigeva verso una raffineria di petrolio nella regione di Leningrado, ha scritto su Telegram il governatore Alexander Drozdenko. Il governatore della regione di Kursk, a nord di Belgorod, Roman Starovoit, ha affermato che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto almeno quattro droni ucraini. Non ci sono per il momento notizie di eventuali danni.

Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite invece in un attacco missilistico russo che ha colpito nella tarda serata di ieri un edificio residenziale di Myrnograd, nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale: lo ha reso noto su Telegram il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko.

"Nella tarda serata, un missile ha colpito Myrnograd, nella regione di Donetsk, distruggendo parzialmente un edificio di cinque piani. Due persone sono morte, i loro corpi sono stati estratti dalle macerie dai soccorritori. Altre sei persone sono state tratte in salvo, tra cui un bambino, e quattro persone sono rimaste ferite", ha scritto il ministro, secondo il quale è salito intanto a quattro il bilancio delle vittime del bombardamento russo di ieri sera che ha colpito un condominio nella città di origine di Volodymyr Zelensky, Kryvyj Rih, nel sud del Paese. "Una donna è morta nella notte in una struttura medica. Il numero totale dei morti e dei feriti è di oltre cinquanta", ha scritto il ministro.

Nella notte, ha aggiunto il ministro, un attacco russo a Sumy, nell'omonima regione del nord-est dell'Ucraina, ha gravemente danneggiato un edificio residenziale provocando otto feriti e tre dispersi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA