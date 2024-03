Il Messico consegna a El Salvador un leader della gang Ms13

Le autorità messicane hanno consegnato al governo salvadoregno Hector Oswaldo Gonzalez, considerato uno dei 15 leader della violenta gang Mara Salvatrucha e arrestato meno di 48 ore prima a pochi chilometri dalla capitale messicana.

"Nessun membro della gang sfuggirà al braccio della giustizia, useremo tutte le risorse a nostra disposizione per perseguire e catturare anche l'ultimo componente della banda, ovunque si nasconda. In coordinamento con le autorità messicane e guatemalteche questo criminale è stato riportato in El Salvador", ha scritto nella sua pagina X il ministro della giustizia salvadoregno Gustavo Villatoro.

Secondo la stampa locale Gonzalez sarebbe uno dei principali responsabili del picco di omicidi registrati nel Paese centroamericano nel marzo del 2022.



