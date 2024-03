Bolivia: stato di emergenza per maltempo a La Paz

Le autorità di La Paz hanno approvato una dichiarazione di emergenza e di allerta rossa che permetterà alla capitale boliviana di ottenere e coordinare risorse con il governo nazionale per affrontare l'emergenza maltempo.

Da diversi giorni le piogge hanno causato ingenti danni dovuti a frane e inondazioni nella regione, ha riferito il sindaco Ivan Arias. La misura è stata approvata poche ore dopo un incontro tra il primo cittadino della capitale e il presidente, Luis Arce. "Disporremo di oltre 3.000 soldati per aiutarci a costruire tende per la popolazione", ;;ha spiegato Arias.

Il mese scorso La Paz aveva dichiarato l'allerta arancione in diverse parti della città a causa delle piogge persistenti, estendendolo a livello comunale il 6 marzo.



