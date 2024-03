Trovato morto uno dei sette dispersi in Francia

Un corpo senza vita è stato ritrovato dai soccorritori a Gagnières (Gard), dopo le violente tempeste che hanno colpito il sud-est della Francia. Lo rende noto la Prefettura. Si tratta della prima persona trovata morta nel sud-est della Francia, dove sono stati segnalati 7 dispersi.

Un'auto con due occupanti, di nazionalità belga, è stata travolta dall'acqua quando ha attraversato un ponte sommerso nel villaggio a nord del Gard, al confine con l'Ardèche, nonostante il divieto di attraversarlo. Uno degli occupanti è stato salvato dai soccorritori dopo essersi aggrappato a un albero per due ore. "È stato scoperto un corpo nel fiume a Gagnières ed è stata aperta un'indagine sulle cause della morte", ha detto Abdelkrim Grini, procuratore della Repubblica di Alès. Secondo una fonte vicina alle ricerche, il corpo è stato trovato a centinaia di metri dal punto in cui l'auto è stata travolta. .

In quanto agli altri sei dispersi, fra i quali due bambini, sono un padre e i suoi due figli di 4 e 13 anni, travolti a Dions, a nord di Nîmes, intorno alle 23.30 di sabato, e altre due persone a Goudargues, nel nord del dipartimento, intorno alle 5.00 di domenica, ha dichiarato Frédéric Loiseau, segretario generale della prefettura, in una conferenza stampa. Inoltre un uomo è disperso da sabato sera a Saint Martin de Valamas, in Ardèche, ha dichiarato la prefettura del dipartimento. È stata avviata un'operazione di ricerca da parte dei vigili del fuoco e della gendarmeria. Secondo una fonte della gendarmeria, la persona scomparsa è il direttore di una centrale idroelettrica.

Video Tempesta in Francia, sette dispersi nel sud del Paese

