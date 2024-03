Portogallo alle urne, affluenza al 25,21% a mezzogiorno

Elezioni legislative anticipate in Portogallo, un voto che potrebbe porre fine a otto anni di governo socialista e avvantaggiare l'opposizione di centro-destra, con una nuova svolta da parte dei populisti. A tre mesi dalle elezioni europee, questo scrutinio anticipato è stato innescato dalle dimissioni del primo ministro uscente Antonio Costa, che non si candida a un nuovo mandato dopo essere stato coinvolto in un'indagine per traffico di influenze.

A mezzogiorno (ora locale) l'affluenza alle urne era al 25,21%, riportano fonti del ministero degli Interni. Un dato che superava quello del 2022, quando l'affluenza era stata al 23,27%. In alcuni seggi di Lisbona, secondo diversi i media portoghesi, si sono verificati diversi disagi, con lunghe file di elettori in attesa di poter votare. Poi, alle 16 ora locale (le 17 in Italia) ha votato il 51,96% degli aventi diritto, oltre sei punti percentuali in più delle ultime elezioni del 2022 quando, alla stessa ora, l'afflusso alle urne era del 45,66%.

Gli occhi sono puntati sul partito populista e sovranista di estrema destra, Chega, "Basta" in portoghese, guidato dell'ex commentatore sportivo, Andre Ventura, molto vicino a Donald Trump, Jair Bolsonaro e Matteo Salvini. Secondo gli ultimi sondaggi, i socialisti guidati del successore di Costa, Pedro Nuno Santos, sarebbe attorno al 27% dei voti, registrando un crollo di oltre 10 punti rispetto al 41% ottenuto nel 2022, che riportò Costa al governo. Con il 32%, sopra i socialisti ma di poco, Alleanza democratica, il partito conservatore di Luis Montenegro.

Gli indecisi sono ancora tantissimi, ma se lo spoglio dovesse confermare questi dati, a fare la differenza potrebbe essere l'estrema destra: se veramente Chega conquisterà un lusinghiero 16%, oltre il doppio di due anni fa, i suoi voti potrebbero essere necessari per la formazione di una nuova maggioranza di governo.

Durante la campagna elettorale, Montenegro ha ribadito più volte di non voler fare un accordo di governo con Ventura. E il socialista Santos non ha escluso la possibilità di lasciare il posto ad un governo conservatore di minoranza che faccia da baluardo contro l'avanzata dell'estrema destra. Infine, chissà se alla fine, sempre per impedire l'ingresso al governo a Chega, possa nascere un esecutivo di larghe intese. Tutti scenari aperti.

