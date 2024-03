Nuova notte di terrore a Haiti, attaccate le stazioni di polizia

Nuovi scontri nella notte a Port au Prince, la capitale di Haiti, dove le gang hanno attaccato in modo simultaneo e coordinato, stazioni di polizia e edifici governativi, nella zona di Champ de Mars. Lo riportano i media locali.

Secondo le stesse fonti, le bande criminali hanno appiccato le fiamme al ministero degli Interni, ed hanno cercato di prendere il controllo della Corte Suprema. Si sono sentiti spari ed esplosioni, mentre centinaia di persone fuggivano in tutte le direzioni, in cerca di un riparo.

Stando inoltre a indiscrezioni giornalistiche circolate nelle ultime ore, il dipartimento di Stato Usa, ha disposto il dispiegamento di una squadra di sicurezza antiterrorismo dei marines sull'isola.



